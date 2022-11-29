بالفيديو وداع مؤثر لوالدة ووالد الشـهـيــدين جواد وظافر الريماوي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:14 ص
29 نوفمبر 2022
والد ووالدة الشهيدين.PNG

 وداع مؤثر لوالدة ووالد الشـهـيــدين جواد وظافر الريماوي

 

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