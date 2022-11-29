قاسم : تصعيد الاحتلال لجرائمه وارهابه سيواجه بتصعيد الفعل المقاوم

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس اليوم الثلاثاء 29/11/2022 ، ان جيش الاحتلال الارهابي يوسع عدوانه، ويقتل ثلاثة من أبناء شعبنا الفلسطيني بينهم شقيقان في الضفة الغربية صباح اليوم .

وقال قاسم معقباً على ارتقاء ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال في الضفة ان الاحتلال الصهيوني يحاول بائساً أن يوقف نضال شعبنا المشروع لاسترداد أرضه وانتزاع حريته عبر عمليات القتل والاغتيال، لكن هذه الدماء ستكون وقوداً لثورة شعبنا وانتفاضته المستمرة.

وبين ان تصعيد الاحتلال لجرائمه وارهابه، سيواجه بتصعيد الفعل المقاوم والعمل الثوري رداً على هذا الارهاب الصهيوني.