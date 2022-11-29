قناة عبرية: وفد عسكري أوكراني زار "إسرائيل" سراً

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الإثنين، النقاب عن أن وفدا عسكريا أوكرانيا زار "إسرائيل" سراُ.

ويُشار إلى أن ذلك، يأتي في ظل سعي كيان الاحتلال للامتناع عن الدخول في مواجهة مع موسكو التي تسيطر على الأجواء السورية، حيث تنفذ "إسرائيل" هجمات متواصلة ضد بعض الأهداف .

وقالت القناة الـ13 العبرية:" أن "إسرائيل" تحاول التقليل من شأن الزيارة السرية للوفد العسكري الأوكراني منعا لمزيد من التوتر في العلاقات "المتوترة أصلاً" مع روسيا التي حذرت "إسرائيل" من تداعيات تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وأضافت القناة العبرية: "أن الوفد الأوكراني ضم عسكريين برتب رفيعة، من بينهم مسؤول يشغل منصبا يعادل نائب رئيس أركان القوات الأوكرانية، علما بأن الزيارة أجريت في الأيام القليلة الماضية".

وخلال الزيارة أجريت سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في جيش الاحتلال ووزارة الحرب الصهيونية، للدفع بالاقتراح الذي كان قد عرضه وزير حرب الاحتلال، بيني غانتس، على كييف، لتزويدها بأنظمة إنذار مبكر ضد التهديدات الجوية.

وبحسب القناة، فإن الوفد الأوكراني كرر طلب كييف بالحصول على أسلحة من "إسرائيل".

وأكد مصدر "إسرائيلي" على أنه "لا تغيير بالسياسة الإسرائيلية" بالامتناع عن تزويد كييف بالأسلحة "بسبب مجموعة متنوعة من الاعتبارات العملياتية".

وأشارت القناة إلى أن "إسرائيل" تكتمت على الزيارة لتجنب المزيد من التوترات مع روسيا.