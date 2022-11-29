تفاهمات بين "الليكود" و"الصهيونية الدينية" وتعيين رئيس "كنيست" مؤقت

أعلن حزبا "الليكود" و"الصهيونية الدينية"، اليوم الثلاثاء، أنهما توصلا إلى تفاهمات حول معظم المواضيع وعلى وشك توقيع "اتفاق ائتلافي" لحكومة الاحتلال.

ويُشار إلى أنه جاء ذلك في بيان أعلن عنه الطرفان" أن الصهيونية الدينية ستوافق على تعيين رئيس مؤقت للكنيست بشكل فوري، بناء على طلب رئيس الليكود والمكلف بتشكيل الحكومة، بنيامين نتنياهو".

وقال البيان المشترك :"أنه تقدمنا هذه الليلة في المفاوضات ووصلنا إلى عتبة التوقيع على تفاهمات حول غالبية المواضيع، وأن المفاوضات بينهما ستستمر اليوم".

وأضاف البيان :"أنه خلافا للتقارير المنشورة، الصهيونية الدينية لا تعارض تعيين رئيس مؤقت للكنيست الصهيوني، واستجابت هذه الليلة لطلب رئيس حكومة الاحتلال المكلف نتنياهو لتعيين رئيس مؤقت للكنيست بشكل فوري".

ويُعد المرشحان لمنصب رئيس الكنيست المؤقت الأوفر حظاً هما عضوا الكنيست عن الليكود، ياريف ليفين ويوآف كيش، وستنتخب كتلة الليكود في الكنيست المرشح بينهما.

وكان أعلن الليكود أمس عن تقدم في المفاوضات خلال محادثات أجراها نتنياهو مع رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، وبمشاركة طاقمي المفاوضات عن الحزبين بهدف تشكيل الحكومة.

جدير ذكره أنه يسعى نتنياهو إلى تعيين رئيس مؤقت للكنيست من أجل تمرير قوانين وتعديلات قانونية، وفي صلبها تعديل قانون أساس: الحكومة، بهدف شرعنة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيراً وبحيث يمنع التعديل فرض وصمة عار على درعي بعد إدانته بتهم فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.

كذلك يسعى نتنياهو إلى سن قانون يمنع المحكمة العليا من شطب قوانين يسنها "الكنيست"، وذلك من أجل ألا تشطب المحكمة القانون المتعلق بدرعي.