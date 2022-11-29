بالفيديو الاحتلال يكشف تفاصيل ماجرى في بيت أمر..!

كشفت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 29/11/2022، تفاصيل ماجرى في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة المحتلة.

وقال موقع واللا العبري: أنه خلال مناورة عسكرية مخطط لها مسبقاً في منطقة "عتصيون"، دخلت قوة من جيش الاحتلال إلى منطقة بيت أمر.

وزعمت أنه كان مخطط الدخول لوقت قصير لكن تعطل أحد الجيبات وبدأت مواجهات وإطلاق نار وجرى إرسال تعزيزات عسكرية للمنطقة.

وأصيب عدد من المواطنين، الليلة في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وقال الهلال الاحمر في تصريح صحفي "اصيب أكثر من 11 شابا برصاص الاحتلال الحي من بينها 2 وصفت جراحهم بانها خطيرة خلال مواجهات بيت أمر شمال الخليل.

وقالت مصادر صحية، أن من بين المصابين 9 بالرصاص الحي، من بينها إصابتين خطيرتين بالرصاص الحي في الرأس، وإصابة متوسطة بالرصاص الحي في الكتف، وإصابة متوسطة بالرصاص الحي في الصدر وحالته مستقرة، و4 إصابات بالرصاص الحي في اليد، وإصابة طفيفة بالرصاص الحي في القدم، وإصابة طفيفة بالرصاص الحي في الساق.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت العيادة التي يتعالج فيها المصابون في بيت أمر.

وفي السياق، اغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المدخل الرئيسي لفرع جامعة خضوري العروب بالمكعبات الاسمنتية.