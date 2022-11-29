بينهم صحفي: 11 إصابة بينها حالتان خطيرتان إثر اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر

فلسطين اليوم - غزة

11 إصابة بينها حالتان خطيرتان إثر اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر

إصابة الصحفي إيهاب العلامي بالرصاص المطاطي أثناء تغطيته لمواجهات بلدة بيت أمر

◼️ إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الرأس.

◼️ إصابة متوسطة بالرصاص الحي في الكتف.

◼️ إصابة متوسطة بالرصاص الحي في الصدر وحالته مستقرة.

◼️ ٤ إصابات بالرصاص الحي في اليد.

◼️ إصابة طفيفة بالرصاص الحي في القدم.

◼️ إصابة طفيفة بالرصاص الحي في الساق.

قوات الاحتلال تقتحم العيادة التي يتواجد بها المصابين في بلدة بيت امر شمال الخليل.

مراسلتنا: الاحتلال يعتدي على أحد الأطباء في عيادة بيت أمر ويقوم باحتجازه