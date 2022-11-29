بينهم صحفي: 11 إصابة بينها حالتان خطيرتان إثر اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر

11 إصابة بينها حالتان خطيرتان إثر اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر
إصابة الصحفي إيهاب العلامي بالرصاص المطاطي أثناء تغطيته لمواجهات بلدة بيت أمر
◼️ إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الرأس.
◼️ إصابة متوسطة بالرصاص الحي في الكتف.
◼️ إصابة متوسطة بالرصاص الحي في الصدر وحالته مستقرة.
◼️ ٤ إصابات بالرصاص الحي في اليد.
◼️ إصابة طفيفة بالرصاص الحي في القدم.
◼️ إصابة طفيفة بالرصاص الحي في الساق.
قوات الاحتلال تقتحم العيادة التي يتواجد بها المصابين في بلدة بيت امر شمال الخليل.
مراسلتنا: الاحتلال يعتدي على أحد الأطباء في عيادة بيت أمر ويقوم باحتجازه