"راسل نفسك".. ميزة جديدة في تحديثات واتساب

يقوم الآن واتساب بطرح ميزة Message Yourself الخاصة به للمستخدمين على iOS وAndroid، كانت الميزة في البداية جزءا من إصدار تجريبي يتم إتاحته الآن للجميع.

إرسال الرسائل لنفسك هي ميزة تتيح لك محادثة مرئية ويسهل الوصول إليها فقط ويمكنك النشر هناك كما تفعل في أي محادثة أخرى.

يمكن استخدام هذا لكتابة ملاحظات مهمة لنفسك، أو حفظ روابط الويب، أو تحميل المستندات والملاحظات الصوتية.

كانت ميزة "راسل نفسك" متاحة على منصات أخرى، مثل تليجرام، التي كانت موجودة منذ إطلاقها.

بدأ واتسابفي اختبار هذه الميزة علنا مرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لـ"gsmarena".

تمكن بعض المستخدمين من التغلب على غيابها في الماضي عن طريق إنشاء مجموعة ثم إزالة الأعضاء الآخرين لإنشاء محادثة خاصة لك بشكل أساسي.