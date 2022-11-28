محدث بالفيديو والصور الخليل: شهيد وإصابة آخرين برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة "بيت أمر"

استشهد شاب فيما أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الاثنين، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل بالضفة المحتلة.

وقال الهلال الاحمر في تصريح صحفي "اصيب أكثر من 11 شابا برصاص الاحتلال الحي من بينها 2 وصفت جراحهم بانها خطيرة خلال مواجهات بيت أمر شمال الخليل.

وفيما بعد أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد مواطن متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة بيت أمر".

وقالت مصادر صحية، أن من بين المصابين 9 بالرصاص الحي، من بينها إصابتين خطيرتين بالرصاص الحي في الرأس، وإصابة متوسطة بالرصاص الحي في الكتف، وإصابة متوسطة بالرصاص الحي في الصدر وحالته مستقرة، و4 إصابات بالرصاص الحي في اليد، وإصابة طفيفة بالرصاص الحي في القدم، وإصابة طفيفة بالرصاص الحي في الساق.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت العيادة التي يتعالج فيها المصابون في بيت أمر.

وفي السياق، اغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المدخل الرئيسي لفرع جامعة خضوري العروب بالمكعبات الاسمنتية.



