بالفيديو رونالدو يسجل الهدف الأول للبرتغال في شباك الاوروغواي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:26 م
28 نوفمبر 2022

رونالدو يسجل الهدف الأول للبرتغال في شباك الاوروغواي

 

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