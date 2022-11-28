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تفاصيل الخبر
بالفيديو
رونالدو يسجل الهدف الأول للبرتغال في شباك الاوروغواي
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:26 م
28 نوفمبر 2022
رونالدو يسجل الهدف الأول للبرتغال في شباك الاوروغواي
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