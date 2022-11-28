إصابة طفل جراء دهسه من قبل مستوطن في الخليل

أصيب طفل، مساء اليوم الإثنين، جراء دهسه من قبل مستوطن في منطقة واد الحصين، شرق مدينة الخليل.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان عارف جابر، بأن مستوطنا من مستوطنة 'كريات أربع" الجاثمة على أراضي المواطنين، دهس الطفل مصطفى جابر (14 عاما) ما أدى لإصابته بجروح ورضوض، نقل إثرها بواسطة مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى الخليل الحكومي.

ويتعرض سكان منطقة واد الحصين والمناطق المجاورة لمستوطنة "كريات أربع"؛ المقامة على أراضٍ فلسطينية شرقي الخليل، مؤخرًا، لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، وفق ما أفاد به الناشط "جابر"