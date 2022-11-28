وزارة الصحة تحذر من صفحات مجهولة تروج للمستحضرات الصيدلانية

حذرت وزارة الصحة من مخاطر التعامل مع الصفحات مجهولة الهوية التي تروج للمستحضرات الصيدلانية، مؤكدة تقديم شكوى بحق 211 صفحة على موقع "فيسبوك" إلى نيابة الجرائم الاقتصادية.

وقالت الإدارة العامة للصيدلة بالوزارة، في بيان صحفي، مساء اليوم الإثنين، إن هذه الصفحات تعمل على تضليل الجمهور من خلال الترويج للمستحضرات الصيدلانية مجهولة المصدر، والتي غالبا ما تكون مغشوشة وغير فعالة، أو قد تحتوي على مواد سامة يمكن أن تؤدي إلى أعراض جانبية عالية الخطورة تضر بصحة المواطن وقد تصل إلى الوفاة.

من جانبها، أشارت مدير عام الصيدلة تهاني فتوح إلى أن الإدارة العامة بالتعاون والتنسيق مع وحدة الشؤون القانونية في وزارة الصحة قدمت شكاوى بحق تلك الصفحات إلى نيابة الجرائم الاقتصادية، لتحويلها إلى المحكمة والعمل على إغلاقها واتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحق أصحابها.

وأكدت فتوح أن المصدر الوحيد الآمن لشراء الأدوية والمكملات الغذائية هو الصيدليات، وذلك بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي والابتعاد عن شراء أو استخدام أي مستحضر صيدلاني أو عشبي يتم الترويج له عبر صفحات التواصل الاجتماعي