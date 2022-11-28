الاحتلال يفرج عن 6 أسرى اعتقلهم صباح اليوم

أفرج الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، عن الصيادين الستة، الذين اعتقلهم صباح اليوم من بحر غزة، خلال ممارسة عملهم في مهنة الصيد، حسب ما جاء في بيان صحفي لمكتب إعلام الأسرى.

ونشر ناشطون صورة جماعية للصيادين تظهر على وجوه بعضهم آثار كدمات ورضوض، إثر تعرضهم لاعتداءت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكان نقيب صيادي الأسماك في غزة، نزار عياش، أعلن صباح اليوم اعتقال قوات البحرية الإسرائيلية ستة صيادين، ومصادرة قاربيهم، خلال عملهم قرب الحدود البحرية الفلسطينية المصرية.

وتنفذ قوات الاحتلال، بشكل متكرر، اعتداءات على الفلسطينيين قرب المناطق الحدودية للقطاع، كما تتعمد استهداف المزارعين والصيادين ورعاة الأغنام، في خطوات متسلسلة لتضييق الحصار على أهالي غزة.

وتضم مهنة الصيد في قطاع غزة قرابة أربعة آلاف و500 صياد، فيما يعمل ألف مركب صيد في بحر القطاع.