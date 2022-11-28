مقاومون يستهدفون حاجز "الجلمة العسكري" بالرصاص والقنابل محلية الصنع

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الإثنين 28/11/2022م، قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتمركزة قرب حاجز الجلمة شمال مدينة جنين بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية "إن مقاومون استهدفوا قوات الاحتلال على حاجز الجلمة شمال جنين بـ الرصاص وقنابل محلية الصنع (أكواع متفجرة)، دون معرفة خلفيات عملية إطلاق النار، أن كان سجل إصابات أو أضرار في صفوف قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الأيام الماضية تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتا جنين ونابلس، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، ومجموعات عرين الأسود، رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.