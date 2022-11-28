الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس جمال الطويل

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الاثنين، عن القيادي في حركة حماس جمال الطويل من مدينة البيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال "الطويل" (60 عاما) في حزيران/ يونيو 2021، من أمام منزله بمدينة البيرة، وذلك بعد الإفراج عنه في آذار/ مارس 2021، عقب اعتقال إداري دام 8 أشهر.

وأمضى الطويل ما مجموعه 17 عامًا في سجون الاحتلال خلال ما يزيد على 14 اعتقالًا منذ عام 1989، كما جرى اعتقال زوجته عام 2010، وأطلق سراحها بعد قضاء عام في الأسر.

وخاض خلال الاعتقال الحالي إضرابا مفتوحا عن الطعام لشهر، رفضا لاستمرار اعتقال ابنته "بشرى" (29 عاما) إداريا.

ويعتقل الاحتلال إداريا 600 فلسطيني، من بين 4700 أسير في سجونه، وفق معطيات فلسطينية.