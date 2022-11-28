"مدرب هولندا فان جال": لن أستمر في تدريب هولندا حتى لو فزنا بالمونديال

أكد لويس فان جال المدير الفني لمنتخب هولندا، أنه لن يستمر في قيادة الطواحين الهولندية مهما كانت نتائج الفريق في كأس العالم.



ويستعد منتخب هولندا لمواجهة قطر، غدا الثلاثاء، في ختام منافسات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.



وقال فان جال خلال المؤتمر الصحفي: "لن أستمر مع هولندا أيا كانت النتائج وحتى لو فزنا بكأس العالم".



وزاد: "لقد تم اختيار البديل بالفعل، أشكر الاتحاد الهولندي على اختياري، زأنا ممتن لوجودي هنا، ولولا الكرة الهولندية ما تواجدت هنا".



وبدأ في الرد على الأسئلة، قائلا: "كل مباراة في كأس العالم صعبة، انظروا إلى الأهداف والنتائج التي حدثت، والأمر نفسه يطبق على مواجهة قطر".



وواصل: "قطر تلعب بطريقة (5/3/1/1)، إنها أشبه بالشطرنج.. ونحن نلعب بأشكال مختلفة ونجرب أساليب مختلفة، وأمام الإكوادور لم نلعب الكرة بشكل مناسب".



وأضاف مدرب هولندا: "أعرف مواطن قوة اللاعبين، وسنتمكن من لعب مباراة جيدة، منتخب هولندا سيعطي كل شيء لمدة 90 دقيقة محاولين تنفيذ ما اتفقنا عليه".



"يجب تحديد أهدافنا وإسقاط الجميع"



وأشاد فان جال، بالحارس أندريس نوبرت، قائلا: "أندريس يتمتع بالشخصية، وهذه المشاركة الأولى له في كأس العالم، وتم اختياره بناء على مستواه، ويستطيع مساعدتنا في تحقيق هدفنا".



وأوضح: "علينا أن نحدد أهدافنا، نريد أن نصل إلى النهاية ونحمل كأس العالم، وهناك أسباب كثيرة تجعل بإمكاننا الفوز بالبطولة، ولا نحتاج إلى تعديل الأسلوب أو نظام اللعب بالوقت الحالي".



وأكد: "من الصعب أن أسيطر على كل شيء، ما يحدث في غرفة خلع الملابس أراه قليلا، أعرف أن اللاعبين يتدربون وأعرف طريقة توظيف اللاعبين وكيف أنهم ينفذون المطلوب منهم".



وأشار المدير الفني لمنتخب هولندا: "إذا أردنا الفوز بالكأس علينا أن نهزم الجميع، ألمانيا خسرت من اليابان والأرجنتين خسرت من السعودية، نحاول أن نستخرج أكثر ما عند اللاعبين".



"نحن نستحق الاحترام.. ولن أجازف بديباي"



وفيما يخص جاهزية ممفيس ديباي نجم الطواحين الهولندية، قال: "بذلنا قصارى جهدنا للتأكد من عودة ديباي، ولن أجازف به.. التوازن سهل عندما يكون كل اللاعبين بلياقة بدنية جيدة".



وشدد: "كان علينا التأقلم على الظروف الجوية ودرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة، لذلك نتدرب في النهار حتى لا نجد صعوبة أثناء المباراة، لكي تعتاد أجسام اللاعبين على هذه الدرجات".



وحول عدم وجود ضغوط على قطر، قال: "لا أقلق من هذا الأمر، أنا مدرب محترف وأعرف أن اللاعبين لديهم مستوى رائع، لعبنا 17 مباراة متتالية بدون هزيمة وبالتالي نحن نستحق الاحترام".



أما عن علاقته بالإسباني فليكس سانشيز مدرب قطر، قال: "أعتقد أني قابلت سانشيز ذات مرة وأنا أقود برشلونة الإسباني، لكن لم أكن أتعامل مع مدربي فرق الشباب لذلك لا أعرفهم".