انتهاء عملية محاصرة فندق بالصومال وارتفاع حصيلة القتلى

أنهت قوات الأمن الصومالية، مساء اليوم الاثنين، الحصاراً دامياً استمر لساعات بعدما هاجم عناصر حركة الشباب الإرهابية فندقا في العاصمة مقديشو، وفق ما أعلن ناطق باسم الشرطة مؤكدا ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين إلى ثمانية.

بدأ الهجوم عند قرابة الثامنة من مساء الأحد (17,00 بتوقيت غرينتش) وسط طلقات نار متقطعة وانفجارات، حيث حاصر عناصر من حركة الشباب فندق فيلا روز الذي يتردد إليه نواب ومسؤولون حكوميون. بعد 21 ساعة من بدء الهجوم، قال الناطق باسم الشرطة الوطنية صادق دوديشي إن "عملية تمشيط فندق فيلا روز انتهت".

وأكد أن الإرهابيين "قتلوا ثمانية مدنيين كانوا في الفندق بينما نجحت قوات الأمن بإنقاذ نحو 60 مدنياً. لم يصب أي من المدنيين بجروح".

ولفت إلى أن أحد عناصر الأمن قُتل أيضًا خلال العملية. ويقع فندق فيلا روز على مسافة قريبة من مكاتب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.