بالفيديو غانا تحقق فوزًا ثمينًا على منتخب كوريا الجنوبية

افتتح محمد ساليسو لاعب غانا أول أهداف المباراة بالدقيقة 24، ثم أضاف النجم محمد قدوس الهدفين الثاني والثالث للنجوم السوداء في الدقيقيتن 34 و 68 ، من عمر المباراة.

فيما سجل النجم الكوري تشو جو سونج هدفا كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022 بشباك منتخب غانا، في الدقيقتين 58 و 61 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

وبهذه النتيجة يحتل منتخب غانا المركز الثاني ووصافة المجموعة برصيد 3 نقاط فيما يتذيل كوريا الجنوبية الترتيب بنقطة واحدة قبيل مواجهة البرتغال المتصدر وأوراجوي مساء الليلة .

وأنعش منتخب غانا اماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية في المونديال حيث يحتاج إلى نقطة واحدة أمام منتخب أوراجوي في المواجهة المقبلة بينما ستكون مباراة كوريا الجنوبية صعبة للغاية عندما يواجه منتخب البرتغال في الجولة الأخيرة من المجموعات.