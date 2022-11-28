الآن.. بث مباشر مباراة البرازيل وسويسرا في كاس العالم 2022 على bein sport max

بث مباشر مباراة البرازيل وسويسرا الآن بدون تقطيع الآن ضمن منافسات الجولة الثانية في كاس العالم 2022 اليوم الاثنين الموافق 28-11-2022 على ملعب الجنوب في قطر.

وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت القدس الشريف، ستنطلق هذه المواجهة النارية التي سيعلق عليها المعلق الرياضي رؤوف خليف، وسط أجواء رائعة من قبل المتفرجين في أرضية الملعب الذين جاؤوا من كل حدب وصوب لمشاهدتها.

مباراة البرازيل وسويسرا، ستذاع على الهواء مباشرة على شاشتي قناة "beIN Sports MAX 1,2 - Al Kaas 1,2 Extra" بجودة عالية HD، علمًا ان هذه القنوات الرياضية المفتوحة تعرض جميع مباريات مونديال قطر .

بث مباشر مباراة البرازيل وسويسرا الآن

تشكيلة البرازيل أمام سويسرا

في خط الهجوم: فينيوس جونيور، رودريغو غوس، ريتشاليسون.

وفي خط الوسط: لوكاس باكيتا، كاسيميرو، رافينا دياز (أنتوني).

وفي خط الدفاع: أليكس ساندور، تياغو سيلفا، دانيلو (ميليتاو)، ماركينهوس.

وفي حراسة المرمى: إليسون بيكر، إيدرسون.

تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN SPORTS MAX المفتوحة لمباريات كأس العالم 2022

نايل سات Nilesat 11013.

ومعامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة إرسال البث: DVB-S2 .