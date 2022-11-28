NOW HD .. بث مباشر مباراة البرازيل وسويسرا الآن على يلا شوت وبي ان سبورت الرياضية اليوم .. مشاهدة مباراة البرازيل مباشر بدون تقطيع

بث مباشر مباراة البرازيل وسويسرا الآن على شوت وبي ان سبورت الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية في كاس العالم 2022 اليوم الاثنين الموافق 28-11-2022 وبعد أقل من ساعة من كتابة هذه المقالة سوف تنطلق المباراة النارية على ملعب الجنوب الذي يتسع نحو 40 ألف متفرج وبدأ فعليا الجمهور في التوجه إلى الملعب وسط تصفيق وأجواء حارة وبسبب عمليات البحث على محرك جوجل الشهير من قبل الملايين من المتابعين في جميع دول العالم قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في التوصل إلى وضع رابط مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر حيث سيخوض كلا المنتخبين هذه المواجهة بكل قوة من أجل تحقيق الفوز العريق والتأهل إلى الدور الـ 16 في بطولة مونديال قطر التي يشارك فيها 32 منتخبا وعن التفاصيل حول هذه المباراة التي استعد لمشاهدتها الملايين من مختلف الجنسيات والثقافات وهي على النحو التالي :

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وكالعادة وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه الفقرة رابط مشاهدة بث مباشر مباراة البرازيل وسويسرا على يلا شوت وبي ان سبورت الرياضية وهو هنـــــــا ، وسوف نضع بين ايديكم أيضا تشكيلة الفريقين علما ان المباراة سوف تنطلق في تمام الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية والخامسة بتوقيت جمهورية مصر العربية والرابعة بتوقيت قطر .

وهذه المواجهة التي نتحدث بها حول مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر على قناتي "beIN Sports MAX 1,2 - Al Kaas 1,2 Extra" وهاتين تتمتعان في انها تعرض المباراة بجودة عالية أي بدون تقطيع او تشويش ، كما وضعنا لكم في الأسفل تردد القنوات الناقلة على جميع الأقمار .

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ونشير لكم في هذه الفقرة إلى تشكيلة منتخب البرازيل التي سيواجه بها منتخب سويسرا وهو على النحو التالي : إذ أنه يأتي في خط الهجوم وتضم كل من: فينيسيوس جونيور، ريتشارليسون، رافينيا. أما في خط الوسط فيضم: كارلوس كاسيميرو، فريد، لوكاس باكيتا. وفي خط الوسط فيضم كل من: كارلوس كاسيميرو، فريد، لوكاس باكيتا. وفي خط حراسة المرمى يضم: أليسون بيكر.

وكلفت الدوحة استضافة هذه البطولة قرابة 220 مليار دولار وهي الأعلى في تاريخ هذه البطولة الكروية التي تأسست في ثمانينيات القرن الماضي ، حيث أنشأت في مونديال قطر ثماني ملاعب بتصاميم فريدة من نوعها .كما وأعلنت قناة بي ان سبورت الرياضية أنها سوف تقوم في بث 22 مباراة مجانا .

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وسوف نضيف لكم أسماء المعلقين الذين سوف يعلقون على مباراة البرازيل ضد سويسرا على قناة بي ان سبورت الرياضية وهم المعلق الرياضي خليل البلوشي ومنتصر الأزهري ورؤوف خليف .

وسوف نذيع لكم في هذه الفقرة إلى تشكيلة منتخب سويسرا امام البرازيل وهي على النحو التالي : إذ أنه يأتي في حراسة المرمى اللاعب المتألق: يان سومر وفي خط الدفاع يضم: ريكاردو رودريجيز، نيكو إلفيدي، مانويل أكانجي، سيلفان ويدمر.

وفي خط الوسط في منتخب سويسرا يضم: جرانيت جاكا، ريمو فريول، روبن فارجاس، جبريل سو، شيردان شاكيري. وفي خط الهجوم فإنه يضم: بريل إمبولو .

عبير علقت : "شتان بين الكواكب و البدر🇩🇪 ) الماكينات ألمانية وصلة ٨ مرات نهائي كأس العالم و ٤ مرات بطلة كأس العالم و في رصيدها أعلى أهداف تسجيلا في كأس العالم ألمانيا هزمت العمالقة امثال البوشكاس و يوهان كريوف و مارادونا و ميسي و... هزمت البرازيل بنتيجة تاريخية و".

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إبراهيم علق : "شخص عربي شايل علم فلسطين عمل موقف جميل مع أسرة تيتي في قطر لقى طفل صغير نايم وأهله مش قادرين يشيلوه لغاية المحطة عرض عليهم يساعدهم وشاله ,, موقف خلى مدرب البرازيل يقول كلام جميل ويوصل صورة محترمة عن العرب عموما ".

أحمد علق : "تتشارك البرازيل حاليا مع ألمانيا في أطول سلسلة بلا هزيمة في دور المجموعات. ألمانيا من مونديال (1990-2010). البرازيل من مونديال (2002-2022). في حال تعادل أو فوز البرازيل ستكسر الرقم الذي ابتدئته ألمانيا ".

أبو المجد علق على مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر : "الدول اللاتينية اعتقد اقوى من الفرق الاوربية بالتالي البرازيل والارجنتين والارغواي سيكون نصيب الكأس لواحد من هذه المنتخبات ".

عدي علق : متعه ، سحر ، تكتيك ، انضباط ، ابداع ، منتخب متكامل بكُل ما تحمله الكلمه من معني ، ابطال المونديال ان لم تحدث مفاجأة ، شوف ، مهما تقولي منتخبات زي ايطاليا و ألمانيا و فرنسا و الارجنتين و باقي الشلة دي ، تبقي البرازيل في كفة لوحدها و تبقي علامة مسجلة دايما في المونديال و لا غني عنها في كرة القدم اصلا علي مدار التاريخ كله ... البرازيل هي ايقونة كاس العالم المواهب يعني البرازيل ، اللمسة الاولي يعني البرازيل المراوغات يعني البرازيل الاهداف الممتعة يعني البرازيل الرتم و النسق السريع يعني البرازيل الهرجلة و الفوضي و الكركبة و كورة الشوارع الاصيلة يعني البرازيل التشجيع و الصخب المستمر بدون توقف يعني البرازيل احتفالات الاهداف و الرقصة السامبا يعني البرازيل التيشيرتاية الصفراء و الشورط الازرق و الجوارب البيضاء ، تركيبة هي الاجمل و الامتع علي الاطلاق ".

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كونوا على الموعد 🕟#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022#Qatar2022 #WorldCup2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wQzAg8UYMi — كأس العالم 2022 🏆 (@aissa_fadil) November 28, 2022

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أبو سبع علق على مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر : "منتخب يجمع بين القوه السرعة والاعبين المهاريين الشباب وبين مدافعين خبره ينقصه لاعب وسط يوزع كرات بالعمق العب الاعتماد الكلي ع اطراف ".

علي علق : "مبارح اللي كان ميلعب هو الكابتن ماجد والكابتن رابح .لعب خرافي وأهداف ما بتشوفها إلا بالبليستيشن و بالبرازيل ". محمود علق : "كلشي ذكرتو أنا معك باستثناء إيطاليا العدو التقليدي للبرازيل رغم خروجها من كأس العالم تظل هي أكثر فريق ينافس ويعاند البرازيل نهائي كأس العالم ٨٢ ونهائي ٩٤ كان مع إيطاليا مرة فازت البرازيل ومرة خسرت لذلك إذا قلنا أن البرازيل نجوم العالم فالطليان هم أسياد العالم لأن إذا رجعنا للتاريخ باستثناء البرازيل إيطاليا متفوقة على كل فرق العالم بعدد مرات الفوز وخاصة فرق أوروبا فهي عقدة للجميع ولولا بؤس الحظ لكانت إيطاليا أكبر منافس على الكأس رغم أنف الجميع شاء من شاء وأبى من أبى تحياتي لك وعاشت البرازيل وإيطاليا كبار اللعبة بامتياز".

جميل علق رابط مشاهدة مباراة البرازيل بث مباشر : "المفاجآت سوف تكون متواجدة إذا كان المنتخب والمشجعين معتمدين علي ينمار وفنيسيوس جونيور وغيرهم ولكن اجت الأهداف من قلب الدفاعات بينما المهاجمين تقلبون في وسط الملعب ".

كل تفكيري قبل مباراة البرتغال هنا الفوز اليوم يعني التأهل الى دور 16 ومع غياب نيمار اتوقع بتكون صعبه .



اتوقعها 2:0 البرازيل

ماذا عنكم ؟ pic.twitter.com/xsQmPAEHty — محمد|🇴🇲 (@05_xo0) November 28, 2022

بث مباشر مباراة البرازيل وسويسرا beIN SPORTS MAX

ولقد وضع لكم فريق الموقع بتردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN SPORTS MAX المفتوحة التي ستعرض مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم 2022 وهي على النحو التالي: على نايل سات Nilesat 11013 ومعامل الاستقطاب: أفقي ومعدل الترميز: 27500 ومعامل تصحيح الخطأ: 2/3 وإشارة إرسال البث: DVB-S2 .

كما ونواصل معكم في هذه المقالة التي نتحدث بها عن تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة وعلى القمر نفسه فيكون 12064. والاستقطاب: أفقي. ومعدل الترميز: 27500. ومعامل تصحيح الخطأ: 6/5. وايضًا على النايل سات : 12245. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها كل الحرص على وضع بث مباشر مباراة البرازيل وسويسرا الآن على شوت وبي ان سبورت الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية في كاس العالم 2022 اليوم الاثنين الموافق 28-11-2022 نتمنى لكم اجمل المشاهدة لها مع الاهل والاحباب.