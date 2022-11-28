نجم منتخب الكاميرون يقرر عدم إكمال مونديال قطر لهذا السبب..؟

يبدو أن العادات الإفريقية المثيرة للجدل في البطولات الكبرى لا تتوقف، بعد الكشف عن استبعاد أندريه أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون من مواجهة صربيا في كأس العالم 2022.

وخاض المنتخب الكاميروني مباراة مثيرة ضد صربيا اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في مونديال "قطر 2022"، وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

وشهدت المباراة غياب الحارس الأساسي أونانا بشكل مفاجئ عن تشكيلة الكاميرون وهو أثار الكثير من التساؤلات.

وحسبما كشفت العديد من المصادر، وعلى رأسها وكالة "فرانس برس"، فإن ريجوبير سونغ، المدير الفني لمنتخب الكاميرون، قرر استبعاد أونانا بشكل كامل عن مواجهة صربيا لأسباب تأديبية، دون تحديد ما قام به الحارس، لدرجة أنه لا يتواجد حتى على مقاعد البدلاء، أو إلى متى ستستمر هذه العقوبة.

ولكن الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، كشف عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن خروج أونانا جاء بعد نقاش مع المدرب، لأن سونغ أصر على أسلوب مختلف في حراسة المرمى، وأن يملك الحارس نهجا "تقليديا" أكثر في طريقة لعبه.

ونتيجة لذلك، احتد النقاش بين سونغ وأونانا، نظرا لأن حارس إنتر لم يكن لديه أي نية لتغيير أسلوبه، مما جعل الأمور تحتدم بين الثنائي.

رومانو عاد للتأكيد على أن أونانا قرر مغادرة معسكر منتخب الكاميرون بشكل فوري، وعدم إكمال كأس العالم 2022 مع "الأسود غير المروضة".

يذكر أن منتخب الكاميرون افتتح مشواره في كأس العالم 2022 بأسوأ طريقة ممكنة بالخسارة بهدف دون رد أمام سويسرا، وسيواجه البرازيل في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.