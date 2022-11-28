بطل العالم في الملاكمة يهدد ميسي بسبب تصرفه بعد لقاء المكسيك

هدد الملاكم المكسيكي الشهير وبطل العالم، كانيلو ألفاريز، بشكل مثير، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب عدم احترام "البرغوث" لعلم المكسيك.

وسجل ميسي الهدف الأول وصنع الثاني في فوز الأرجنتين 2-0 على المكسيك السبت الماضي، ليحافظ على آمال بلاده في التأهل لثمن نهائي مونديال قطر، ولكن مشاهد احتفال "البرغوث" وزملائه بالفوز في غرفة تغيير ملابسهم استفزت ألفاريز.

وظهر ميسي في فيديو أثناء الاحتفال وهو يغني بينما ركل بحذائه شيئا على الأرض وبدا وكأنه يركل قميصا لمنتخب المكسيك أو علما كان على الأرض.

وكتب ألفاريز في تغريدة "هل رأيتم ميسي ينظف الأرضية بقميصنا وعلمنا".

وأضاف: "من الأفضل أن يصلي إلى الله ألا أجده، مثلما أحترم الأرجنتين، عليه أن يحترم المكسيك".