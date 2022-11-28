عوشة السويدي .. السيرة الذاتية للشاعرة الإماراتية عوشة السويدي التي احتفل جوجل باسمها

السيرة الذاتية للشاعرة عوشة السويدي ، من هي عوشة السويدي فتاة العرب ، ومنذ ساعات هذا الصباح ويسجل جوجل الذي احتفى بها عمليات بحث تخطت الربع مليون عملية حتى الان حيث يريد الجمهور العربي التعرف على الإجابة الكاملة عن هذه السيدة المشهورة في دول الخليج العربي ويقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة التي نتحدث من خلالها عن كامل التفاصيل حول هذه السيدة ، كما وسوف نضع بين ايديكم بعض من قاله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عنها حيث تعد قامة أدبية ورمز كبير في تاريخ الإمارات... نفخر ويعتز بها جميعاً والان يترتب عليكم المتابعة الكاملة حتى النهاية من أجل التعرف على كامل التفاصيل وهي التالي :

من هي عوشة السويدي ويكيبيديا

وبعد المقدمة على الفور قام فريق الموقع في الإجابة فورا عن من هي عوشة السويدي ، وهي شاعرة إماراتية من مواليد عام 1920 في العاصمة أبو ظبي واسمها كاملا : عوشة بنت خليفة بن الشّيخ أحمد بن خليفة السويدي . وتوفت في تاريخ 27 يوليو 2018

وكانت عوشة السويدي الذي بات اسمها اليوم الأول في صدارة البحث بمعدل ما يزيد عن 200 ألف عملية تلقب بفتاة العرب . وهذا اللقب جاء بعد أن ألفت عوشة قصائد في مختلف مجالات الشعر كالغزل والنقد الاجتماعي والمدح والإسلاميات، وجالست كبار الشعراء وهو ما اكسبها فعليا الشهرة الواسعة .

سيرة عوشة السويدي

ونواصل معكم تقديم كافة المعلومات التي نشير فيها حول الإجابة عن تساؤل الجمهور عن من هي عوشة السويدي ، حيث عاشت عوشة في امارة العين معظم حياتها ، وانتقلت في العيش في دبي في أواخر الثمانينيات القرن الماضي .

وكانت عوشة السويدي قد عاشت ما يقارب 15 عاما في دولة قطر . وعن كتابتها الشعرية فقد نظمت 100 قصيدة موزونة خلال شهر وهي في عمر 12 عاما . وبحسب ما جاء في سيرتها الذاتية فإن عوشة قد تأثرت في كتابة هذه القصائد داخل اسرتها التي كان يزور والدها رجال العالم وكبار الشيوخ .

خليقة بن ال ثاني علق : قوقل يضع الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي رحمة الله عليها (و اشتهرت باسم فتاة الخليج وايضاً بفتاة العرب) عاشت تحب البادية ولها قصائد عدة تصف بها البادية، بعض الابيات لها قزرت ليلي في هوايس يوم الخوالي ذهل انعوس چني ربيط في المحابيس عليه ترقب جند وحروس ".

صورة "فتاة العرب" تتصدر محرك بحث جوجل اليوم، فمن هي عوشة بنت خليفة السويدي؟



شاهد الإجابة في الفيديو@drRafeah #دبي_بوست #فتاة_العرب pic.twitter.com/I79NFeoQyN — دبي بوست (@dubaipost) November 28, 2022

ديوان عوشة السويدي pdf

حبيبي فيك ذلي وانكساري

وعزى والترفع في مقامي

وراحاتي وروحي من هواك

وكيفاتي وجبري وانحطامي

وشفي لك وشوفك لي نصيب

وموتي فيك تحيا به عظامي

اذا ما كنت لي خل حبيب

فمن يمشي على الدنيا حطامي

قال عنها غوغل:

مهدت الطريق للشاعرات في الشرق الأوسط



قصيدة بصوت عوشة بنت خليفة السويدي

(فتاة العرب) pic.twitter.com/bUNjDtO9T4 — عبدالله العبدولي (@abdooli1) November 28, 2022

اشعار عوشة السويدي

وفي هذه الفقرة نشير إلى أن الشاعرة الإماراتية عوشة السويدي قد تشرت قصائدها في العديد من الصحف والمجالات ، كما أنه تم جمع دواوين عوشة السويدي في ديوان فتاة العرب عام 1990 .

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على الإجابة عن تساءل الجمهور حول من هي عوشة السويدي ويكيبيديا ، فقد نلفت لكم انتباهكم إلى أنها قد اعتزلت كتابة الشعر في أواخر التسعينيات.

وتوجَّهت فتاة العرب عوشة السويدي بعدها إلى كتابة قصائد مدح الرسول محمد (صلي الله عليه وسلم)، وتوفيت في يوليو 2018 في مدينة دبي عن عمر يناهز 98 عاماً.