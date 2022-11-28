جرافات الاحتلال تهدم ثلاثة منازل ومنشآت زراعية في الضفة والقدس

هدمت قوات الاحتلال اليوم الاثنين ثلاثة منازل ومنشآت زراعية وسلاسل حجرية في القدس والخليل وسلفيت.

ففي القدس، هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم مشتلا زراعياً للمواطن إبراهيم أحمد عبد الوهاب، من بلدة الجيب شمال غرب المدينة المحتلة.

وتزامناً مع عملية الهدم اعتقلت قوات الاحتلال نجلي صاحب المشتل، مصطفى، ومحمد، والشاب جهاد أحمد شقيرات، بعد الاعتداء عليهم، حيث نُقل محمد إلى المستشفى للعلاج.

كما هدمت جرافات الاحتلال سلسلة حجرية بطول 60 مترا، تعود للمواطن محمود علقم في بلدة الجيب.

وفي الخليل هدمت قوات الاحتلال، منزلين شرق المدينة وأخطرت بهدم مدرسة في مسافر يطا جنوباً.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال هدمت منزلي المواطنين محمد ذيب جابر، وسامر جابر في خلة العيدة في منطقة الكسارة شرق الخليل.

وتقطن العائلتان في المنزلين منذ خمسة أعوام، وسبق للاحتلال أن سلمهما إخطارات بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.

كما هدم الاحتلال غرفة زراعية للمواطن غاندي عيث بتجمع خلة لفرن التابعة لقرية بيرن جنوب شرق الخليل.

وكانت قوات الاحتلال قد استهلت عمليات الهدم صباح اليوم، بتدمير منزل قيد الإنشاء في بلدة كفر الديك، غرب مدينة سلفيت.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة، برفقة عدد من الجرافات، وهدمت منزلا قيد الإنشاء مساحته 180م يعود للمواطن هادي نبيل ناجي.

وسبق أن وزع الاحتلال اخطارات هدم لعدد من المنازل والمنشآت في المنطقة بحجة عدم الترخيص.

يشار الى أن بلدة كفر الديك تتعرض إلى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ضمن سياسة التهجير القسري الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها لصالح التوسع الاستيطاني على أراضي المواطنين.