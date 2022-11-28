من هي عوشة السويدي " فتاة العرب " ويكيبيديا  .. قصائد عوشة السويدي وأبيات شعرها

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:33 م
28 نوفمبر 2022
من هي عوشة السويدي " فتاة العرب " ويكيبيديا  .. قصائد عوشة السويدي وأبيات شعرها

من هي عوشة السويدي ويكيبيديا التي يحتفي جوجل بها اليوم الاثنين الموافق 28-11-2022 ، وتصدر اسم الشاعرة الإماراتية خلال الساعات الماضية قائمة التريند على هذا المحرك العالمي وهو يشير إلى كمية التفاعل الذي حصل على الموضوع ويقوم فريق فلسطين اليوم الإخبارية في هذه الأوقات في الإجابة عن تساؤل الجمهور العربي في معرفة السيرة الذاتية بالتحديد عن من عوشة السويدي بعد أن تم وضع صورة تعبيرية تمثلها على الصفحة الرئيسية للبحث على جوجل ويترتب على جميع المتابعين في كافة الدول أو الباحثين عبر الشبكة العنكبوتية في المواصلة بقراءة هذه المقالة التي قمنا فيها بوضع التفاصيل كافة بالصور والفيديو وهي على النحو التالي :

من هي عوشة السويدي ويكيبيديا

وبعد المقدمة على الفور قام فريق الموقع في الإجابة فورا عن من هي عوشة السويدي ، وهي شاعرة إماراتية من مواليد عام 1920 في العاصمة أبو ظبي واسمها كاملا : عوشة بنت خليفة بن الشّيخ أحمد بن خليفة السويدي . وتوفت في تاريخ 27 يوليو 2018

وكانت عوشة السويدي الذي بات اسمها اليوم الأول في صدارة البحث بمعدل ما يزيد عن 200 ألف عملية تلقب بفتاة العرب . وهذا اللقب جاء بعد أن ألفت عوشة قصائد في مختلف مجالات الشعر كالغزل والنقد الاجتماعي والمدح والإسلاميات، وجالست كبار الشعراء وهو ما اكسبها فعليا الشهرة الواسعة .

حياة عوشة السويدي

ونواصل معكم تقديم كافة المعلومات التي نشير فيها حول الإجابة عن تساؤل الجمهور عن من هي عوشة السويدي ، حيث عاشت عوشة في امارة العين معظم حياتها ، وانتقلت في العيش في دبي في أواخر الثمانينيات القرن الماضي .

وكانت عوشة السويدي قد عاشت ما يقارب 15 عاما في دولة قطر . وعن كتابتها الشعرية فقد نظمت 100 قصيدة موزونة خلال شهر وهي في عمر 12 عاما . وبحسب ما جاء في سيرتها الذاتية فإن عوشة قد تأثرت في كتابة هذه القصائد داخل اسرتها التي كان يزور والدها رجال العالم وكبار الشيوخ .

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خليقة بن ال ثاني علق : قوقل يضع الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي رحمة الله عليها (و اشتهرت باسم فتاة الخليج وايضاً بفتاة العرب) عاشت تحب البادية ولها قصائد عدة تصف بها البادية، بعض الابيات لها قزرت ليلي في هوايس يوم الخوالي ذهل انعوس چني ربيط في المحابيس عليه ترقب جند وحروس ".

شعر عوشة السويدي

حبيبي فيك ذلي وانكساري

وعزى والترفع في مقامي

وراحاتي وروحي من هواك

وكيفاتي وجبري وانحطامي

وشفي لك وشوفك لي نصيب

وموتي فيك تحيا به عظامي

اذا ما كنت لي خل حبيب

فمن يمشي على الدنيا حطامي

قصائد عوشة السويدي

وفي هذه الفقرة نشير إلى أن الشاعرة الإماراتية عوشة السويدي قد تشرت قصائدها في العديد من الصحف والمجالات ، كما أنه تم جمع دواوين عوشة السويدي في ديوان فتاة العرب عام 1990 .

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على الإجابة عن تساءل الجمهور حول من هي عوشة السويدي ويكيبيديا ، فقد نلفت لكم انتباهكم إلى أنها قد اعتزلت كتابة الشعر في أواخر التسعينيات.

وتوجَّهت فتاة العرب عوشة السويدي بعدها إلى كتابة قصائد مدح الرسول محمد (صلي الله عليه وسلم)، وتوفيت في يوليو 2018 في مدينة دبي عن عمر يناهز 98 عاماً.

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