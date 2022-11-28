من هي عوشة السويدي " فتاة العرب " ويكيبيديا  .. قصائد عوشة السويدي وأبيات شعرها

من هي عوشة السويدي ويكيبيديا التي يحتفي جوجل بها اليوم الاثنين الموافق 28-11-2022 ، وتصدر اسم الشاعرة الإماراتية خلال الساعات الماضية قائمة التريند على هذا المحرك العالمي وهو يشير إلى كمية التفاعل الذي حصل على الموضوع ويقوم فريق فلسطين اليوم الإخبارية في هذه الأوقات في الإجابة عن تساؤل الجمهور العربي في معرفة السيرة الذاتية بالتحديد عن من عوشة السويدي بعد أن تم وضع صورة تعبيرية تمثلها على الصفحة الرئيسية للبحث على جوجل ويترتب على جميع المتابعين في كافة الدول أو الباحثين عبر الشبكة العنكبوتية في المواصلة بقراءة هذه المقالة التي قمنا فيها بوضع التفاصيل كافة بالصور والفيديو وهي على النحو التالي :

من هي عوشة السويدي ويكيبيديا

وبعد المقدمة على الفور قام فريق الموقع في الإجابة فورا عن من هي عوشة السويدي ، وهي شاعرة إماراتية من مواليد عام 1920 في العاصمة أبو ظبي واسمها كاملا : عوشة بنت خليفة بن الشّيخ أحمد بن خليفة السويدي . وتوفت في تاريخ 27 يوليو 2018

وكانت عوشة السويدي الذي بات اسمها اليوم الأول في صدارة البحث بمعدل ما يزيد عن 200 ألف عملية تلقب بفتاة العرب . وهذا اللقب جاء بعد أن ألفت عوشة قصائد في مختلف مجالات الشعر كالغزل والنقد الاجتماعي والمدح والإسلاميات، وجالست كبار الشعراء وهو ما اكسبها فعليا الشهرة الواسعة .

حياة عوشة السويدي

ونواصل معكم تقديم كافة المعلومات التي نشير فيها حول الإجابة عن تساؤل الجمهور عن من هي عوشة السويدي ، حيث عاشت عوشة في امارة العين معظم حياتها ، وانتقلت في العيش في دبي في أواخر الثمانينيات القرن الماضي .

وكانت عوشة السويدي قد عاشت ما يقارب 15 عاما في دولة قطر . وعن كتابتها الشعرية فقد نظمت 100 قصيدة موزونة خلال شهر وهي في عمر 12 عاما . وبحسب ما جاء في سيرتها الذاتية فإن عوشة قد تأثرت في كتابة هذه القصائد داخل اسرتها التي كان يزور والدها رجال العالم وكبار الشيوخ .



خليقة بن ال ثاني علق : قوقل يضع الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي رحمة الله عليها (و اشتهرت باسم فتاة الخليج وايضاً بفتاة العرب) عاشت تحب البادية ولها قصائد عدة تصف بها البادية، بعض الابيات لها قزرت ليلي في هوايس يوم الخوالي ذهل انعوس چني ربيط في المحابيس عليه ترقب جند وحروس ".

يتزين قوقل بفتاة العرب .. فخر نساء الإمارات .. الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي ..

رحمها الله رحمة واسعة pic.twitter.com/6fFV4AmOJS — أيوب يوسف (@ayoub_yousif) November 28, 2022

شعر عوشة السويدي

حبيبي فيك ذلي وانكساري

وعزى والترفع في مقامي

وراحاتي وروحي من هواك

وكيفاتي وجبري وانحطامي

وشفي لك وشوفك لي نصيب

وموتي فيك تحيا به عظامي

اذا ما كنت لي خل حبيب

فمن يمشي على الدنيا حطامي

قصائد عوشة السويدي

وفي هذه الفقرة نشير إلى أن الشاعرة الإماراتية عوشة السويدي قد تشرت قصائدها في العديد من الصحف والمجالات ، كما أنه تم جمع دواوين عوشة السويدي في ديوان فتاة العرب عام 1990 .

شاهد مقتطفات من حياة الشاعرة #عوشة_بنت_خليفة_السويدي رحمة الله عليها، والذي يحتفي بها "غوغل" على صفحته الرئيسية، بصورة تعبيرية تحت عنوان "فتاة العرب". pic.twitter.com/kUCuwwCQIx — قناة بينونة (@Baynounahtv) November 28, 2022

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على الإجابة عن تساءل الجمهور حول من هي عوشة السويدي ويكيبيديا ، فقد نلفت لكم انتباهكم إلى أنها قد اعتزلت كتابة الشعر في أواخر التسعينيات.

وتوجَّهت فتاة العرب عوشة السويدي بعدها إلى كتابة قصائد مدح الرسول محمد (صلي الله عليه وسلم)، وتوفيت في يوليو 2018 في مدينة دبي عن عمر يناهز 98 عاماً.