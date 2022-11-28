الكويت تناهض كل محاولات التطبيع مع الاحتلال الصهيوني

أكد الباحث الكويتي في القضية الفلسطينية، عبدالله الموسوي، اليوم الاثنين، أنه يوجد في الكويت نشاط ميداني شعبي على أعلى المستويات يناهض التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل اشكاله.

وقال الموسوي، في تصريح صحفي: إن في الكويت هنالك اليوم نشاط ميداني شعبي على أعلى مستويات يناهض التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله كالتطبيع الرياضي والثقافي والأكاديمي والشعب الكويتي أكثرهم ضد التطبيع لتصفيه القضية المركزية أي قضية فلسطين.

وصرح الباحث، أن عددًا من أعضاء مجلس الأمه الكويتي قدّموا مشروع قانون في تجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنظماته وبعد اعتماد هذا القانون سيحاسب أي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني وفقا له، كما أنه يحاول أعضاء البرلمان تفعيل هذا القانون.