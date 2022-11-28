الدفاع الروسية: حيدنا أكثر من 100 جندي أوكرانيا في دنيبروبيتروفسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الطيران الروسي الحربي حيّد ما يزيد عن مئة جندي اوكراني في منطقة دنيبروبيتروفسك بضربة جوية من أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة.

وبحسب التقرير اليومي الصادر عن وزارة الدفاع الروسية، أكد، أن الضربات الجوية الروسية عالية الدقة تمكنت من ضرب نقطة تمركز الأفراد ولمعدات العسكرية للواء الدبابات رقم 17 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة محطة مويسييفكا بمنطقة دنيبروبيتروفسك.

وأضاف التقرير، أن هذه الضربات دمرت 8 مدرعات وخمس مركبات أثناء تحميلها للنقل بواسطة السكك الحديدية.

وفي كوبيانسك، أحبطت القوات الروسية محاولة لمهاجمة المواقع الروسية، وبالتحديد في اتجاه قرية كوزيموفكا بجمهورية لوغانسك.

وأشار التقرير، أن القوات الروسية صدت هذا الهجوم، وحيّدت أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا ودبابة ومدرعتين وشاحنة صغيرة.

ونشر وزارة الدفاع الروسية، الخسائر التي ألحقت بالجيش الاوكراني منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وهي :

333 طائرة

177 مروحية

2572 طائرة بدون طيار

390 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

6866 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

904 راجمة صواريخ متعددة

3624 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

7395 مركبات عسكرية خاصة