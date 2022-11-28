الاحتلال يهدم منزلين في خلة العيدة شرق الخليل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين 28/11/2022 ، منزلين في خلة العيدة قرب جبل جوهر، شرق مدينة الخليل، بالضفة المحتلة

وأوضح شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت خلة العيدة، وهدمت منزلين تعود ملكيتهما للمواطنين سامر عبد الوهاب جابر، ومحمد غريب ديب جابر.

وأوضح الناشط ضد الاستيطان عارف جابر لمراسلنا، أن مساحة كل منزل منهما تبلغ 120 مترا مربعا، ويقطنهما 12 شخصا، وأصبحوا جميعا في العراء.

وذكر سكان المنطقة، أن مسلسل اعتداءات الاحتلال على بيوتهم وأراضيهم ومزارعهم متواصل منذ أعوام، وأن سياسة حكومة الاحتلال المبرمجة تهدف إلى تهويد المنطقة والسيطرة عليها، لتوسيع مستوطنة "كريات اربع"، المقامة على اراضي المواطنين شرق الخليل.