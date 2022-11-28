راصد جوي لـ "فلسطين اليوم": زخات من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية تصل فلسطين غدا

من المتوقع أن تتأثر المناطق الفلسطينية بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تبدأ من يوم غدٍ الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، على أن تعود الأجواء للاستقرار يوم الأربعاء.

وفي التفاصيل، توقع الراصد الجوي محمد أبو بكر، أن هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً، باردة في معظم المناطق، لاسيما الجبلية منها، والرياح تكون جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وقال الراصد أبو بكر في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن فلسطين تتأثر بحالة من عدم الاستقرار بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء، يُصاحبها انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العالم بقليل، واعتباراً ساعات الظهيرة تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، وزخات من البرد أحياناً"، بينما يكون تأثير الحالة ضعيف ومحدود على قطاع غزة.

وأشار أبو بكر، إلى أن الأجواء تعود للاستقرار يوم الأربعاء، وتبقى حالة الطقس خريفية ودرجات الحرارة، أقل من معدلها السنوي، بينما يوم الخميس ترتفع درجات الحرارة لتكون حول معدلها السنوي العالم.

أما يوم الجمعة، وفق الراصد أبو بكر، فإن الأجواء تكون مستقرة، ودرجات الحرارة ضمن معدلاتها السنوية العامة.