مونديال قطر: توقعات مباراة الكاميرون وصربيا اليوم في كأس العالم 2022- نقدم لكم توقعات مباراة الكاميرون وصربيا اليوم في كأس العالم 2022 مونديال قطر، حيث كشفت تقنية علم البيانات القائمة على جمع وتحليل المعلومات عن توقعات مباراة الكاميرون وصربيا اليوم في كأس العالم 2022، والتي ستلعب اليوم على استاد الجنوب في المجموعة السابعة، ونسعى في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على معرفة توقعات مباراة الكاميرون وصربيا اليوم في كأس العالم 2022

توقعات مباراة الكاميرون وصربيا اليوم

وتعتبر هذه المواجهة من المواجهات المصيرية اليوم سواء لمنتخب الكاميرون أو صربيا، حيث أن كلا الفريقين كان قد تعرض للهزيمة في الجولة الأولى، لذلك لا بديل عن الفوز اليوم في حال أراد أحدهما الإبقاء بقوة على حظوظه لخطف بطاقة التأهل للدور المقبل في المجموعة التي تضم أيضًا البرازيل وسويسرا.

توقعات مباراة الكاميرون وصربيا اليوم في كأس العالم 2022

توقعات مباراة الكاميرون وصربيا اليوم في كأس العالم 2022 بحسب موقع "Whoscored"، هي 2-1 لصالح منتخب صربيا، حيث جاءت توقعات مباراة الكاميرون وصربيا بهذا الشكل بناءً على عدة عوامل وتحليلات، رغم أن كلا الفريقين قدما أداءً جيدًا في الجولة الأولى إلّا أن الحظ كان عاثرًا ولم يخرج أي منهما حتى ولو بنقطة، لكن تبقى التوقعات ترجح فوز صربيا اليوم.

يخوض منتخب الكاميرون مواجهة قوية عندما يصطدم بنظيره الصربى، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من بطولة كأس العالم "قطر 2022".

مباراة الكاميرون ضد صربيا

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الكاميرون وصربيا في تمام الثانية عشر من ظهر اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ستاد "الجنوب" في الوكرة، بالجولة الثانية للمجموعة السابعة والتي تضم بجانبهما منتخبى البرازيل وسويسرا صاحبي الصدارة.

وستكون مباراة الكاميرون ضد صربيا مذاعة على قناة beIN Sports HD 1 Max.

ويسعى منتخب الكاميرون بقيادة مدربه ريجوبير سونج، لاستعادة المسار الصحيح وتحقيق انتصاره الأول في مونديال قطر 2022، بعدما استهل مشواره المونديالي بالهزيمة أمام نظيره السويسرى، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على إستاد "الجنوب"، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة السابعة.

في المقابل، سقط المنتخب الصربى هو الأخر أمام نظيره البرازيلي الأكثر تتويجا باللقب، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "استاد 974"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة.

ويتذيل منتخبى الكاميرون وصربيا ترتيب المجموعة السابعة بدون أي رصيد من النقاط، فيما يتقاسم منتخبا البرازيل وسويسرا الصدارة برصيد 3 نقاط لكل منهما، حيث يلتقي المنتخبين وجها لوجه مساء اليوم في نفس الجولة.

وتتسلح أسود الكاميرون بالعديد من النجوم بحثا عن تحقيق فوزه الأول وحصد الثلاث نقاط ومن أبرزهم ماكسيم تشوبو موتينج مهاجم بايرن ميونخ الألماني، أونانا حارس إنتر ميلان الإيطالي، وفينسينت أبو بكر هداف النصر السعودي، فيما يملك منتخب صربيا العديد من النجوم على رأسهم دوسان فلاهوفيتش نجم يوفنتوس الإيطالي، ألكسندر ميتروفيتش هداف فولهام الإنجليزي، وميلينكوفيتش سافيتش نجم فريق لاتسيو الإيطالي.