مونديال قطر: سيناريو التأهل لدور الـ16 وصراع ثلاثي بالمجموعة الأولى

يترقب عشاق كرة القدم، بدءاً من يوم غد الثلاثاء 29/11/2022، الجولة الثالثة والحاسمة من دور المجموعات في مونديال كأس العالم في قطر.

وتلعب مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في توقيت واحد لكل مجموعة، تخوفا من حدوث تلاعب، أو تأثير على النتائج.

ونقدم لكم سيناريوهات التأهل في المجموعات الثمان، والتي تضم أربع منها منتخبات عربية.

المجموعة الأولى

تستعرض "عربي21" الفرص المتاحة لفرق المجموعة الأولى للتأهل إلى دور الـ16، فبعد خروج منتخب قطر المضيف من السباق رسميا، تتنافس كل من هولندا، والإكوادور، والسنغال، على خطف بطاقتي التأهل.

وتاليا حظوظ المنتخبات الثلاثة، وسيناريوهات تأهلها:

هولندا

تتعادل مع الإكوادور بعدد النقاط (4) وعدد الأهداف المسجلة والمستقبلة، وبفارق أهداف (+2) لكل منهما، وبالتالي يكفيها الفوز والتعادل للتأهل بغض النظر عن نتيجة مباراة السنغال والإكوادور المصيرية.

والمثير أن هولندا لن تدخل لقاء قطر بتهاون، إذ تضع عينها على صدارة المجموعة لتجنب ملاقاة متصدر المجموعة الثانية، والذي بالغالب سيكون منتخب إنجلترا، وبالتالي فإن الفوز بنتيجة كبيرة قد يضمن لها التأهل كمتصدر للمجموعة.

الإكوادور

تتعادل مع هولندا بعدد النقاط (4) وعدد الأهداف المسجلة والمستقبلة، وبفارق أهداف (+2) لكل منهما، ويكفيها أيضا التعادل مع السنغال للتأهل.

وستواجه الإكوادور أصعب مباراة لها في المجموعة، فبعد اقتناع مدربها والمدرب الهولندي لويس فان غال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المبارة الماضية، وتهدئة رتم اللعب، تجد الإكوادور غدا السبت نفسها أمام خصم أفريقي لا سبيل له للتأهل إلى التغلب عليها.

وتزداد المبارة صعوبة مع احتمال خسارة الإكوادور نجمها وقائدها إنير فالنسيا بسبب الإصابة، وهو الذي سجل أهدافها الثلاثة بالبطولة.

السنغال

"أسود التيرانغا" هم أصحاب المهمة الأصعب في هذه المجموعة، فلا تعادل قد يكفي للتأهل، فبغياب نجمها الأول ساديو ماني، تسعى السنغال إلى تحقيق انتصار تاريخي على الإكوادور للتأهل.

السنغال التي كانت قد حرمت من التأهل للدور الـ16 في مونديال روسيا 2018، بعد التعادل في كل شيء مع اليابان باستثناء البطاقات الصفراء (قاعدة اللعب النظيف)، تسعى إلى استغلال نشوة الفوز على المضيفة قطر بثلاثة أهداف لهدف، والتأهل للمرة الأولى من دور المجموعات منذ مشاركتها التاريخية في 2002.