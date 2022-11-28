بينها إنقاص الوزن: فوائد الشاي الأخضر مع الليمون

يعتبر الشاي الأخضر مع الليمون مشروبًا مهدئًا يمكن الاستمتاع به في أي وقت من اليوم، فهو مليء بالنكهة ولذلذ وسهل التحضير، أيضًا هو مغذي للغاية ويرتبط بقائمة طويلة من الفوائد الصحية.

وسنتحدث عن فوائد الشاي الأخضر مع الليمون والذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، إلى جانب أنه قد يساعد على إنقاص الوزن لهذا فهو من بين المشروبات الأكثر شيوعًا خاصة بين النساء.

فوائد الشاي الأخضر مع الليمون

غني بمضادات الأكسدة

الشاي الأخضر والليمون غنيان بمضادات الأكسدة، وهي مركبات تساعد في الحماية من الالتهاب وتلف الخلايا بسبب الأكسدة، والشاي الأخضر على وجه الخصوص غني بمضادات الأكسدة مثل حمض الكلوروجينيك والثيوجالين وغيرهم.

كما يعتبر الليمون مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة وخاصة حمض الأسكوربيك والهسبريدين وحمض الفيروليك، وبحسب الأبحاث فإن مضادات الأكسدة التي ذكرت جميعها تلعب دورًا رئيسيًا في الصحة والمرض وقد تحمي من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري و السرطان والسمنة.

يساعد على إنقاص الوزن

يعتبر الشاي الأخضر مع الليمون إضافة رائعة للنظام الغذائي المخصص لفقدان الوزن، وفي الواقع أشارت العديد من الدراسات إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن ويزيد من حرق الدهون.

وقد وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 115 أمرأة أن تناول مستخلص الشاي الأخضر لمدة 12 أسبوعًا أدى إلى انخفاض كبير في وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم ودهون البطن.

يقي من مرض السكري

أشارت الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر مع الليمون يمكن أن يساعد في تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم والحماية من مرض السكري من النوع الثاني، ووفقًا لإحدى المراجعات، يرتبط شرب الشاي بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري والمضاعفات المرتبطة به.

لهذه الأسباب يوصى بـ الشاي الأخضر لمرضى السكري لهذه الأسباب يوصى بـ الشاي الأخضر لمرضى السكري

ويعد شرب الشاي الأخضر مع الليمون بانتظام طريقة لتقليل الالتهاب وتعزيز قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بكفاءة، وكما هو معروف فإن الأنسولين هو الهرمون المسؤول عن نقل السكر من مجرى الدم إلى الخلايا.

يعزز صحة القلب

أفادت إحدى المراجعات أن الحمضيات مثل الفلافونويد والتي هي موجودة في الليمون، قد تثبط الالتهاب وتحسن وظيفة الأوعية الدموية وتدعم مستويات الكوليسترول الصحية.

ووجدت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين تناولوا الليمون يوميًا قد انخفض لديهم مستويات ضغط الدم، خاصة أولئك الذين كانوا يمارسون رياضة المشي بانتظام، وبالمثل أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا الشاي الأخضر بانتظام كان لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

يدعم صحة الدماغ

على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث على البشر، إلّا أن الأبحاث أشارت إلى أن الشاي الأخضر مع الليمون قد يقدم العديد من الفوائد المحتملة لصحة الدماغ.

ووجدت إحدى الدراسات أن شرب الشاي الأخضر مع الليمون كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالخرف والضعف الإدراكي، إلى جانب تحسين عملية التمثيل الغذائي لبعض البروتينات المشاركة في تطور مرض الزهايمر.

يعزز المناعة

يعتبر الليمون مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي، وهو فيتامين يلعب دورًا مركزيًا في جهاز المناعة عن طريق تقليل الالتهاب وتعزيز وظيفة الخلايا المناعية في الجسم.

وقد تساعد زيادة تناولك لفيتامين سي في علاج العديد من أنواع التهابات الجهاز التنفسي، كما وجدت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن بعض المركبات الموجودة في الشاي الأخضر يمكن أن تحسن وظيفة المناعة وتحمي من اضطرابات المناعة الذاتية بما في ذلك التصلب المتعدد.