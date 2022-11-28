لجنة العمل الحكومي بغزة تنعي الطبيبة الأسترالية "جين كالدر"

نعت لجنة متابعة العمل الحكومي أيقونة من أيقونات العمل الإنساني الداعم والمناصر لقضيتنا الفلسطينية وحقنا في التخلص من الاحتلال، وهي الطبيبة الأسترالية جين كالدر التي وافتها المنية صباح اليوم بخانيونس، عن عمر ناهز 89 عاما.

وقال العمل الحكومي ان الطبيبة الراحلة جل كرست حياتها لخدمة شعبنا وقضيتنا سيما عبر عملها الطبي، وقد عملت لسنوات عميدا لكلية تنمية القدرات الجامعية بغزة، وتعد من المساهمين الأوائل في تأسيس الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشار العمل الحكومي ان الطبيبة الراحلة بقيت وفية لشعبنا وقضيتنا حتى لحظات حياتها الأخيرة، وهي تصر على البقاء في غزة لمواصلة تقديم رسالتها الإنسانية.

وتابع :" نتقدم بالتعزية لأسرة الفقيدة الراحلة ولجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني؛ فإننا نؤكد أن قناعتها الراسخة تجاه ثوابتنا الوطنية كانت وليدة مظلومية شعبنا وتلمس الفقيدة لجوانب المعاناة التي يتسبب بها الاحتلال.