مؤتمر دولي لـ16 عاماً على حصار غزة وتأكيدات ان الحصار انساني طال كافة المجالات

أكد محمد هاشم الفرا نائب رئيس لجنة المتابعة الحكومية بغزة اليوم الاثنين 28/11/2022 ، ان غزة تعرضت لحصار إنساني خانق، وجرى فرض القيود والحرب المشددّة على القطاع بكل المجالات الإنسانية في الطاقة والغذاء والدواء، إلى جانب القيود المفروضة على دخول البضائع والأفراد.

وقال الفرا خلال المؤتمر الدولي 16 عامًا على حصار غزة ان القطاع الصناعي والانتاجي تعرض لشلل كبير وأكثر من 80% من المصانع أغلقت بفعل الحصار ، مبيناً ان العجز الكهربائي في قطاع غزة وصلت نسبته لأكثر من 50% بسبب استمرار الحصار.

وبين ان الحصار تسبب بزيادة نسبة الفقر والبطالة وأزمة بالسكن وعجزاً صحياً ومالياً ، إضافة الى تسببه بوفاة الكثير من المرضى بسبب منع الاحتلال لهم من السفر للعلاج بالخارج.

ودعا الفرا الأسرة الدولية للعمل على إنهاء هذا الحصار الظالم الذي يمثلّ وصمة عار في جبين الإنسانية في القرن الثاني والعشرين

وشدد على ان شعبنا يعاني في كل المجالات وحرم من أبسط حقوقه في السكن والدواء، ومعاناته ستظل شاهدا على جريمة إبادة كبرى ترتكب بحق الإنسانية