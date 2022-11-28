جدول مباريات اليوم الاثنين في كأس العالم 2022- توقيت مباريات اليوم كأس العالم 2022، من المقرر أن تقام اليوم أربع مباريات ضمن المرحلة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 مونديال قطر، حيث إن وفق قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ستُلعب اليوم أربع مباريات بين ثمانية منتخبات من دول مختلفة، حيث من المقرر أن تقام أول مباراة في هذا اليوم بين منتخبي الكاميرون وصربيا، والتي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت فلسطين والسعودية، الحادي عشر بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الامارات وقطر، من ظهر اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، على استاد الجنوب، حيث يعلق على المباراة المعلق سمير المعيرفي، والمعلق الرياضي، سمير اليعقوبي، إضافة إلى معلق ثالث وهو محمد بركات، بينما تُبث المباراة على قنوات بي ان سبورتس المفتوحة بشكل مجاني، كما يمكن للمشاهد أن يختار أن يسمع المعلق الذي يراه مناسبا.

موعد مباريات اليوم الاثنين في كأس العالم 2022

كما من المقرر أن تنطلق اليوم مباراة أخرى بين منتخبي كوريا الجنوبية وغانا، جدول مباريات اليوم الاثنين في كأس العالم 2022- توقيت مباريات اليوم كأس العالم 2022، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القدس ومكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الدوحة، الثانية بتوقيت القاهرة، على استاد المدينة التعليمية، بينما يعلق على المباراة مشاري القرني، وجواد بدة، ولحرصه على تلبية رغباتكم، يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد مباريات اليوم الاثنين في كأس العالم 2022.

موعد مباراة البرازيل وغانا اليوم في كأس العالم 2022

في كنف لقاءات اليوم الاثنين، موعد مباراة البرازيل وغانا اليوم في كأس العالم 2022، من المقرر أن تقام اليوم، مباراة مهمة وقوية بين منتخبي مشهود لهما بالقوة، لكن هناك منتخب يتفوق على الآخر من حيث النجوم المتاحين أو من حيث عدد ألقاب كأس العالم التي حصدها عبر تاريخه، حيث من المقرر أن يتواجه منتخبا سويسرا والبرازيل في تمام الساعة السادية من مساء اليوم الاثنين الموافق 28 نوفمبر 2022، حيث ستقام على ملعب 974، ومن المقرر أن يعلق على المباراة المعلقون الرياضيون منتصر الأزهري، وخليل البلوشي، ورؤوف خليف، موعد مباراة البرازيل وغانا اليوم في كأس العالم 2022.

جدول معلقي مباريات اليوم الاثنين 28 نوفمبر من منافسات الجولة الثانية في مونديال قطر 2022 pic.twitter.com/ceQCilzI4h — جدول المباريات (@mi2040mim) November 27, 2022

موعد توقيت مباراة البرتغال ضد أوروغواي اليوم كأس العالم 2022

ومن ضمن المباريات التي من المقرر أن تقام اليوم الاثنين، موعد توقيت مباراة البرتغال ضد أوروغواي اليوم كأس العالم 2022، مباراة منتخبي البرتغال ضد البرازيل، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين الموافق 28 نوفمبر 2022، على أن تقام المباراة على استاد لوسيل، ويعلق عليها خالد الحدي، وعلي محمد علي، جدول مباريات اليوم الاثنين في كأس العالم 2022- توقيت مباريات اليوم كأس العالم 2022، مواعيد مباريات اليوم الاثنين 28 – 11 – 2022 والقنوات الناقلة.