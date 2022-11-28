مونديال قطر: مواجهة نارية بين البرتغال وأوروجواى فى المونديال الليلة

يخوض منتخب البرتغال مواجهة نارية أمام أوروجواى، فى المواجهة المقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة والأخيرة بمونديال قطر 2022.

وتقام مباراة البرتغال ضد أوروجواى فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة، باستاد "لوسيل"، فى ختام منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم المقامة في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويسعى المنتخب البرتغالى، الذى يتسلح بالنجم كريستيانو رونالدو، لتحقيق الفوز فى مواجهة الليلة من أجل حسم بطاقة التأهل مبكرا لدور الستة عشر بكأس العالم.

ويتصدر "برازيل أوروبا" جدول ترتيب المجموعة الثامنة في مونديال 2022، برصيد ثلاث نقاط، يليه منتخبا أوروجواى وكوريا الجنوبية برصيد نقطة واحدة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب غانا الترتيب دون رصيد من النقاط.

وبدأ منتخب البرتغال مشواره في النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم، بفوز مثير على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الدراماتيكية، التي جمعت المنتخبين على استاد "974" ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثامنة، ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

فيما لا يملك منتخب أوروجواى أي بدائل سوى تحقيق الفوز على برازيل أوروبا من أجل الحفاظ على فرصته في التأهل للدور التالي.

وسقط منتخب أوروجواى في فخ التعادل السلبي أمام نظيره أوروجواي فى المواجهة التى جمعتهما على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الثامنة.

ويسعى المنتخب البرتغالي للثأر من ممثل أمريكا الجنوبية، الذى تسبب فى إقصائه من منافسات دور الستة عشر للنسخة الماضية من كأس العالم "روسيا 2018"، بعدما حقق منتخب أوروجواى الفوز على برازيل أوروبا بهدفين مقابل هدف.

ويبحث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضم منتخب أوروجواى لقائمة ضحايا أهدافه الدولية، حيث فشل الدون في هز شباك المنتخب الأمريكي الجنوبي وذلك في المواجهة الوحيدة التي خاضها أمام في ثمن نهائي كأس العالم 2018.