أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الاوقات عن اسعار الذهب في الاردن، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال اسعار الذهب في الأردن، وتعد من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من الناس وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج ، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022، ولمعرفة كافة الاسعار نرجو منكم متابعة المقال للنهاية.

الذهب في الاردن اليوم

شهدت أسعار الذهب في الأسواق بالأردن اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 استقرارا، فيما ثبتت على أسعار أمس في نفس الأسواق.

أسعار عيارات الذهب في الاردن الإثنين 28 نوفمبر 2022

اسعار الذهب عيار 24 40.04 دينار $56.47

سعر الذهب عيار 22 36.70 دينار $51.77

اسعار الذهب عيار 21 35.04 دينار $49.41

اسعار الذهب عيار 18 30.03 دينار $42.36

سعر الذهب عيار 14 23.36 دينار $32.94

سعر الذهب عيار 12 20.02 دينار $28.24

اسعار أوقية الذهب 1،245 دينار $1،756

اسعار جنيه الذهب 280.30 دينار $395.32



