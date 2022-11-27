أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 28 نوفمبر2022، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال اسعار الذهب في سوريا مقابل الليرة السورية، وتعد من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من الناس وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الاوقات عن أسعار الذهب في سوريا، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022، ولمعرفة كافة اتفاصيل والأسعار نرجو منكم متابعة المقال للنهاية.

سعر الذهب في سوريا

سجل أقل سعر الذهب، ثباتا، في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022، بنحو 955 جنيها للشراء و962 جنيها للبيع، وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد من عيار 14 الأقل فئة.

واستقر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد، دون أي تغيير على مستوى الأعيرة المختلفة في محلات الصاغة المختلفة.





أسعار كافة عيارات الذهب بمصر

ووصل سعر عيار الذهب 18 إلى 1228 جنيها للشراء و1237 جنيها للبيع.

بينما سجل سعر عيار الذهب 24 حوالي 1638 جنيها للشراء و1649 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر عيار الذهب 21 نحو 1433 جنيها للشراء و1443 جنيها للبيع

كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب 1.64 مليون جنيه للشراء، و1.65 مليون جنيه للبيع.





سعر الأوقية والجنيه الذهب

بينما بلغ سعر أوقية الذهب حوالي 50.933 ألف جنيه للشراء و51.3 ألف جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 11.5 ألف جنيه للشراء و11.544 جنيه للبيع.