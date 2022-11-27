بالفيديو كأس العالم.. ألمانيا تحقق التعادل مع إسبانيا

نجا المنتخب الألماني من الهزيمة أمام نظيره الإسباني في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسجل المهاجم ألفارو موراتا هدف التقدم لمنتخب "فورا لا روخا" في الدقيقة 62 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وأنقذ المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ "المانشافت" من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل له عند الدقيقة 83 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد "البيت" بمدينة الخور

وكانت سجلت إسبانيا الهدف الأول في شباك ألمانيا

كما سجلت ألمانيا هدف التعادل في شباك أسبانيا.