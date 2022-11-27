11 عملاً مقاوماً بالضفة المحتلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

شهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تواصلاً في عمليات المقاومة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وسجلت 11 عملاً مقاوماً بينها عملية إطلاق نار وتصدي للمستوطنين وتحطيم لمركباتهم، إلى جانب مواجهات وإلقاء حجارة.

وأطلق مقاومون النار صوب نقطة عسكرية على جبل عيبال في مدينة نابلس، فيما أصيب مستوطنين اثنين رشقاً بالحجارة في مدينة القدس المحتلة.

كما تصدى فلسطينيون لأربع اعتداءات للمستوطنين، تخللها تحطيم مركبة مستوطنين، واندلاع 5 مواجهات وإلقاء حجارة.

وفي مدينة القدس المحتلة، ألقى شبان الحجارة صوب مستوطن في بيت حنينا، تخللها إلقاء حجارة وتصدي للمستوطنين.

وفي ذات السياق، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عابود برام الله، وتمكن خلالها الشبان من رشق جنود الاحتلال بالحجارة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين.

كما اندلعت مواجهات أخرى مع قوات الاحتلال في بلدة رمانة بجنين، ذلك ضمن تواصل أعمال المقاومة في الضفة الغربية التي تشهد تصاعداً واضحاً خلال الآونة الأخيرة.

وتواصلت الأسبوع الماضي أعمال المقاومة والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، قتل خلالها مستوطن، وأصيب عدد من الجنود والمستوطنين فيما استشهد 4 مواطنين.

جدير ذكره أنه في الفترة الممتدة من 18-11-2022 حتى 24-11-2022 استشهد 4 مواطنين، وقتل مستوطن في القدس المحتلة، فيما أصيب 66 آخرون بجراح في عدة مناطق.

كما وقع 224 عملاً مقاوماً بينها عملية تفجير مزدوجة في القدس، و20 عملية إطلاق نار، وعملية دهس، و13 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة.

ورصدت 66 عملية إلقاء حجارة، و31 صد لاعتداءات المستوطنين، و84 نقطة مواجهة، و4 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.