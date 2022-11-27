القناة الـــ13 العبرية: خارجية الاحتلال تبعثت رسالة احتجاج لقطر والفيفا

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، أن خارجية الاحتلال بعثت رسالة احتجاج إلى قطر والفيفا ضد ما حدث لطواقم الصحافة والمشجعين الصهاينة هناك من قبل مشجعي الفرق العربية.

وقالت القناة 13 العبرية: "الخارجية "الإسرائيلية" بعثت رسالة احتجاج إلى قطر والفيفا من خلال وفدها الدبلوماسي المقيم مؤقتا في الدوحة، ضد ما حدث لطواقم الصحافة والمشجعين "الإسرائيليين" هناك من قبل مشجعي الفرق العربية، وحملتهم المسؤولية بضرورة السماح بحرية الصحافة كاملة والسماح للإسرائيليين بالتنقل بأمان".

وأضافت القناة العبرية:" أيضاً عقد مجلس الأمن القومي الصهيوني مشاورات لاحتمال إصدار تحذير من السفر لقطر لكن لم يقرر بعد"..