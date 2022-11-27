كندا... ثاني منتخب يودع كأس العالم 2022

ودع منتخب كندا نهائيات كأس العالم 2022 في قطر عقب خسارته أمام كرواتيا بنتيجة 1-4.

ويُشار إلى أن المباراة جمعت المنتخبين على استاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة لنهائيات مونديال قطر.

ورغم أن منتخب كندا تقدم بعد 69 ثانية فقط عبر ظهيره ألفونسو ديفيز، والذي أحرز أول أهداف بلاده في تاريخ كأس العالم والأسرع في النسخة الحالية من المونديال، لكن الأمور لم تسر كما يريد الفريق الكندي.

وانتفض المنتخب الكرواتي في الشوط الأول، وسجل ثنائية عبر أندريج كراماريتش وماركو ليفايا في الدقيقتين 36 و44.

وعزز منتخب كرواتيا انتصاره بهدف ثالث سجله أندريج كراماريتش في الدقيقة 70 من عمر المباراة، ثم أضاف لوفرو ماجر في الدقيقة الأخيرة، ليطيح بالمنتخب الكندي خارج المونديال.

وودعت كندا المونديال بعدما تذيلت ترتيب المجموعة السادسة بدون أي نقطة، خلف بلجيكا الثالثة بـ3 نقاط ثم المغرب الوصيفة بـ4 نقاط وكرواتيا المتصدرة بنفس رصيد النقاط، ولكن فارق الأهداف لصالحها.

جدير ذكره أنه بات منتخب كندا الثاني الذي يودع نهائيات كأس العالم 2022 بعد قطر، التي ودعت رسميا يوم الجمعة الماضي باحتلالها المركز الأخير في المجموعة الأولى بدون أي نقاط.