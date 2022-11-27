بالفيديو كرواتيا تكتسح كندا برباعية وتطيح بها خارج المونديال

اكتسح منتخب كرواتيا وصيف بطل النسخة الماضية، مساء اليوم الأحد، منتخب كندا بأربعة أهداف لهدف في اللقاء الذي جرى على إستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة بختام مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة.

وأصبح منتخب كندا ثاني منتخب يودع البطولة بعد المستضيف منتخب قطر، حيث تلقى هزيمته الثانية تواليا، وتبقى لها مباراة للذكرى في الجولة الأخيرة أمام منتخب المغرب، وهذا الفوز قرب المنتخب المغرب أكثر من الدور الثاني وأمامه أكثر من فرصة للتأهل حتى لو خسر.

وتصدرت كرواتيا المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد المغرب ولكن تتفوق بفارق الأهداف، ويحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتأتي كندا رابعا وأخيرا بدون أي نقطة.

وأحرز نجم بايرن ميونخ الألماني ألفونسو ديفيز هدف التقدم، وهو الأسرع حتى اللحظة بالمونديال وجاء بعد 68 ثانية من انطلاق المباراة، وهو أسرع هدف يتم تسجيله بدور المجموعات بكأس العالم، منذ هدف كلينت ديمبسي مع أميركا ضد غانا في مونديال 2014.

وهذا هو أول هدف لمنتخب كندا في ثاني مشاركة لها بالمونديال بعد مشاركتها الأولى التي كانت في العام 1986 في المكسيك، ووقتها لم تسجل أي هدف، علما أنها تستضيف في العام 2026 كأس العالم بالشراكة مع الولايات المتحدة والمكسيك.

وتقدم ديفيز بالنتيجة لمنتخب كندا في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول بعدما نجح في تحويل كرة عرضية من الجبهة اليمنى إلى هدف برأسه.

وسجل أندري كراماريتش هدف التعادل لمنتخب كرواتيا في الدقيقة الـ36، وقبل النهاية بدقيقة عاد زميله ماركو ليفايا وسجل الهدف الثاني لكرواتيا.

وأمن كراماريتش فوز كرواتيا بتسجيله الهدف الثالث والثاني له في اللقاء في الدقيقة الـ70 بعد أن توغل داخل منطقة جزاء كندا وسدد الكرة من تحت أقدام المدافعين في المرمى.

واختتم لوفر ماجر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع رباعية كرواتيا من هجمة مرتدة سريعة قادها المهاجم ميسلاف اورسيتش ومرر الكرة إلى ماجر الذي سدد الكرة من مسافة قريبة بالشباك الكندية.