متى موعــد مباراة منتخب المغـــرب المقبلة ضد كنـــدا في كــأس العالم 2022؟

متى موعد مباراة منتخب المغرب المقبلة ضد كنــدا في كأس العالم 2022؟، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن موعد مباراة منتخب المغرب المقبلة مع كندا خاصة بعد تأهل منتخب المغرب اليوم على بلجيكا، في مباراة نارية، ويبحث عشاق كرة القدم عن موعد المبارة المرتقبة بين المغرب وكندا، ومؤخراُ زادت نسبة البحث من قبل المتابعين عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، وبعد أن لاحظنا هذه الزيادة قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان متى موعد مباراة منتخب المغرب المقبلة ضد كندا في كأس العالم 2022؟، ولمعرفة الموعد والقنوات الناقلة وكافة التفاصيل نرجو متابعة المقال للنهاية.

مباراة منتخب المغرب المقبلة ضد كندا

لا شك أن موعد مباراة منتخب المغرب المقبلة ضد كندا في كأس العالم، ستكون حاسما لفريق أسود الأطلس للصعود لدور الـ16 في المونديال.

ويترقب الجمهور العربي مباراة المغرب وكندا المقبلة، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022، لاستكمال الفرحة بصعود "أسود الأطلس" للدور المقبل في المونديال.

وحقق منتخب المغرب نتائج مرضية للغاية، منذ بداية انطلاق كأس العالم قطر 2022، بتعادله مع كرواتيا سلبيا ثم الفوز على بلجيكا بثنائية دون رد.

موعد مباراة المغــرب ضد كنـــدا في كأس العالم 2022

موعد مباراة منتخب المغرب المقبلة ضد كندا في كأس العالم، هو يوم الخميس 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتنطلق مباراة المغرب المقبلة ضد كندا على أرضية ملعب الثمامة، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات، لكأس العالم 2022.

القنـــوات النــاقلــة للمباراة

ستتولى شبكة قنوات بي إن سبورتس تُنقل مباراة منتخب المغرب مع نظيره منتخب كندا مساء الخميس المقبل، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم قطر 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى قنوات الكأس القطرية.

ويمكن أن تنقل مباراة المغرب وكندا المقبلة على القناة المفتوحة الخاصة بالشبكة القطرية، ضمن باقة الـ22 مباراة المُعلن إذاعتهم على المفتوح، لكن لم يتم التأكيد حتى الآن.

وفي سياق آخر، من المقرر أن يواجه منتخب بلجيكا نظيره منتخب كرواتيا في إطار مواجهات الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس العالم 2022، يوم الخميس 1 ديسمبر.





ترتيب المجموعة السادسة بكأس العالم 2022

المغرب 4 نقاط

بلجيكا 3 نقاط

كرواتيا 1 نقطة

كندا 0 نقاط





فرصة المغرب للدور الـ16 بكأس العالم قطر 2022

يملك منتخب المغرب العديد من الفرص للتأهل لدور الـ16 في كأس العالم 2022، لأول مرة منذ نسخة المكسيك 1986.

ويحتاج منتخب المغرب للفوز أو التعادل في مباراته الأخيرة ضد كندا ليتأهل مباشرة دون النظر لباقية النتائج.

ويملك المنتخب المغربي فرصة في التأهل أيضا حال خسارته أمام كندا، بشرط فوز منتخب كرواتيا بمباراتيه ضد كندا وبلجيكا، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط مقابل 4 للمغرب و3 نقاط لبلجيكا وكندا.