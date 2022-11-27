هل هناك تطورات بمفاوضات ميسي وإنتر ميامي؟

يلاحظ أنه ستشهد مفاوضات انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان إلى إنتر ميامي الأمريكي، تطورات متسارعة في الأيام المقبلة.

ويُشار إلى أن ميسي، الذي يشارك حاليا مع الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، سينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2023.

وكان النادي الفرنسي بدأ مفاوضاته مع "البرغوث" لتجديد العلاقة بينهما حتى يونيو/ حزيران 2025، في الوقت الذي يحلم فيه برشلونة باستعادة أسطورته ميسي، الذي غادر النادي مجانا في صيف 2021.

ولكن يبدو أن إنتر ميامي بات قريبا من حسم الصفقة التاريخية واستقدام ميسي، وقد يتم الانتهاء من المفاوضات بشكل كامل، عقب نهائيات مونديال قطر، بحسب صحيفة "تايمز" البريطانية.

ويثق إنتر ميامي في حسم صفقة ضم ميسي (35 عاما)، بعد مونديال قطر، خاصة وأن اللاعب صرح سابقا بأن من أحلامه اللعب في أمريكا، خاصة وأنه يملك منزلا في مدينة "ميامي" نفسها.

أمر آخر قد يجعل الصفقة تنتهي لصالح إنتر ميامي، وهو أن الأخير سيجعل ميسي طوال مدة تعاقده معه صاحب أعلى راتب في تاريخ الدوري الأمريكي.

ومن ثم، فإن ميسي حال حدوث ذلك، سيتخطى ما حصل عليه الأيقونة الإنجليزية ديفيد بيكهام (أحد ملاك إنتر ميامي)، حين كان لاعبا وانتقل إلى لوس أنجلوس جالاكسي في صيف 2007 بعقد مدته 5 سنوات مقابل 50 مليون دولار في العام الواحد.

عامل ثالث قد يؤثر بطريقة إيجابية على المفاوضات، هو نجاح إنتر ميامي في استقدام ثنائي برشلونة السابق، الأوروجواياني لويس سواريز والإسباني سيسك فابريجاس، وهما من أقرب أصدقاء ميسي.

جدير ذكره أن نادي إنتر ميامي ظهر للنور عام 2018، وبدأ المشاركة في دوري المحترفين الأمريكي سنة 2020، وحصل مؤخرا على تراخيص بناء ملعب خاص به بقيمة مليار دولار.