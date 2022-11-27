بالفيديو  المغرب يقهر بلجيكا ويقترب من ثمن نهائي كأس العالم

حقق منتخب المغرب فوزا غاليا على حساب نظيره البلجيكي بنتيجة 2-0، لينعش آماله في بلوغ ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وجمعت المباراة المنتخبين، مساء الأحد، على ملعب "الثمامة" في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة.هدف المغرب الأول، جاء في الدقيقة 70 عن طريق عبدالحميد صابري، علما بأن منتخب "أسود الأطلس" ألغي هدفا له قبل نهاية الشوط الأول سجله حكيم زياش.

وقبل نهاية اللقاء بـ3 دقائق، أحرز زكرياء أبوخلال الهدف الثاني لصالح منتخب المغرب، مؤكدا حصد "أسود الأطلس" لـ3 نقاط غالية.

وبذلك الفوز، احتل منتخب المغرب صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط بعد تعادله سلبيا في الجولة الأولى مع كرواتيا التي ستلعب بعد قليل ضد كندا.

على الجانب الآخر، تراجع منتخب بلجيكا إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بعدما فاز في الجولة الأولى على كندا 1-0.

ويُشار إلى أن هذا أول فوز يحققه المغرب في كأس العالم منذ آخر انتصار حققه بالمونديال والذي جاء قبل 24 عاما وتحديدا في مونديال فرنسا، حين فاز 3-0 على اسكتلندا يوم 23 يونيو/ حزيران 1998.

وخلال مشاركته في مونديال روسيا، لم يستطع المغرب تحقيق الانتصار، حيث تعرض لهزيمتين وتعادل.

جدير بالذكر أن منتخب المغرب حقق 3 انتصارات خلال 6 مشاركات مونديالية له جميعها جاءت على حساب منتخبات أوروبية، وهم البرتغال، اسكتلندا وبلجيكا.