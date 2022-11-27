مدرب المغرب: فرحتي تتجاوز الحدود.. ولن نهدر فرصة التأهل

قال وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، إن فرحته لا توصف، مشيرا إلى أنها تتجاوز الحدود بعد الفوز على بلجيكا اليوم الأحد بكأس العالم.



وفاز المنتخب المغربي على بلجيكا (2-0) على ملعب الثمامة، اليوم الأحد، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة السادسة بمونديال قطر 2022.



سجل ثنائية الأسود كل من عبد الحميد صابري في الدقيقة (73)، وزكريا أبو خلال في الدقيقة (90+2).

بالفيديو المغرب يقترب من التأهل بهدفين دون مقابل في الشباك البلجيكية



وأضاف وليد في تصريح تلفزيوني عقب المباراة: "سعيد ليس لأجلي، بل لأني أسعدت شعب المغرب الذي ظل ينتظر هذا الانتصار منذ مونديال فرنسا 1998. سعيد بالأداء والقتالية والروح التي قدمها اللاعبون. لم تكن مباراة سهلة، وقد رافقتها العديد من المشاهد والسيناريوهات المتقلبة".



وختم: "هذا يوم مشهود وتاريخي في كرة القدم المغربية، وألف مبروك لنا. التأهل لم يحسم بعد، وعلينا التحلي بالحذر والهدوء أمام كندا، لا ينبغي إهدار هذه الفرصة".