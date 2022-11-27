سلطات الاحتلال تحظر تصليح المركبات في الورش الفلسطينية

حذرت سلطات الاحتلال مساء اليوم الأحد "الإسرائيليين" من مغبة تصليح مركباتهم في الكراجات والورش الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها، إنه وبحسب القانون الإسرائيلي، "يحظر إصلاح المركبات الإسرائيلية في الورش والكراجات الفلسطينية الواقعة في منطقة الضفة الغربية".

وذكرت سلطات الاحتلال، بأن عقوبة انتهاك حظر تصليح المركبات في الورش الفلسطينية ستصل إلى 3 سنوات سجن فعلي وغرامة مالية باهظة.

واعتبرت شرطة الاحتلال أن "هذه الظاهرة خطيرة، حيث إن الدخول إلى المنطقة الفلسطينية محظور، وقد يؤدي إلى إصابة في الأرواح".