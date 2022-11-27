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تفاصيل الخبر
بالفيديو
الهدف الأول للمغرب في شباك بلجيكا في مونديال قطر
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:37 م
27 نوفمبر 2022
المنتخب المغربي يسجل الهدف الأول في شباك المنتخب البلجيكي
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