عرض خرافي من الدوري السعودي لـ"كريستيانو رونالدو"

أكد تقرير صحفي إسباني، صباح اليوم الأحد، تلقى البرتغالي كريسيتيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد السابق، لعرض رسمي من الدوري السعودي.



وأعلن مانشستر يونايتد، قبل أيام قليلة، فسخ تعاقده مع رونالدو بالاتفاق بين الطرفين، على خلفية المقابلة التليفزيونية التي أجراها النجم البرتغالي، وهاجم خلالها مسؤولي النادي ومدرب الفريق إيريك تين هاج.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد كثف نادي النصر السعودي، مفاوضاته مع ممثلي رونالدو خلال الأيام الماضية، من أجل ضمه للفريق في يناير/كانون الثاني المقبل.



وأضافت: "رغم تلقي رونالدو عروضا من الدوري الأمريكي، لكن النصر قدم عرضا مغريا للغاية".



وأشارت الصحيفة إلى أن النادي السعودي عرض على رونالدو 72 مليون يورو في الموسم، ولمدة 3 سنوات.