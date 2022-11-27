ما حقيقة إعتقال ويلتون سامبايو حكم مباراة السعودية وبولندا؟

حقيقة اعتقال ويلتون سامبايو حكم مباراة السعودية وبولندا، طالب أحد نوادي الدوري البرازيلي السلطات القطرية بالقبض على ويلتون سامبايو حكم مباراة بين السعودية وبولندا خلال مونديال 2020 بحسب تقارير سعودية، وبحسب شبكة ViVA SPORT البرازيلية فقد تضرر نادي ساو باولو بشدة على الحكم ويلتون بيريرا سامبايو الذي كان على هامش مباراة الفريق الأولى لكرة القدم ضد كورينثيانز، حقيقة إعتقال ويلتون سامبايو حكم مباراة السعودية وبولندا.

البرازيلي ويلتون سامبايو يحكم مباراة السعودية وبولندا، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم السبت 26 نوفمبر / تشرين الثاني 2022 أنه سيعين حكماً برازيلياً لإدارة المباراة غداً، حيث ستواجه السعودية بولندا، كما سيساعد سامباتو الحكم الرابع المعروف باسم برونو بوشيليا وبرونو بيرس وكيفين أورتيجا من بيرو، كما قرر اتحاد الفيفا تعيين الكندي درو فيشر حكما لتقنيات الفيديو وسيساعده الأمريكي أرماندو فياريال في المباراة بين السعودية وهولندا، وأعلن الفيفا أن نيكولاس تاران ولودان جونزاليس سيكونان متسللين، بالتالي سوف نتطرق فيما يلي إلى أبرز المعلومات الشخصية لديه وهي كالتالي:

الاسم كاملاً: ويلتون بيريرا سامبايو.

الاسم بالإنجليزية: Wilton Pereira Sampaio.

تاريخ الميلاد: 25 ديسمبر 1981.

الجنسية: يحمل الجنسية البرازيلية.

المهنة: حكم كرة قدم.

اللغة الأم: اللغة البرتغالية.

اللغة الأخرى: اللغة الإنجليزية.

حقيقة إعتقال ويلتون سامبايو حكم مباراة السعودية وبولندا

طلب نادي ساو باولو من السلطات القطرية القبض على ويلتون سامبايو ، حكم مباراة كأس العالم 2022 بين السعودية وبولندا يوم السبت، وفقًا لتقارير سعودية، وحكم نادي ساو باولو في مباراته ضد كورينثيانز في مايو الماضي بعد أن رفض الحكم البرازيلي منح فريق ساو باولو ركلة جزاء بعد أن لمس نجم كورينثيانز ريناتو أوجوستو الكرة في هجوم عنيف على الحكم ويلتون سامبايو.

تغلب المنتخب البولندي على السعودية بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريق في الجولة الثانية من مونديال 2022، وسجل بيوتر زيلينسكي لبولندا في الدقيقة 40 وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 81 بعدما ارتكب عبد الإله المالكي خطأ قاتلا، وساعد الفوز بولندا في الصعود إلى صدارة المجموعة الثالثة والرابعة بالنقاط.

لكن رصيد المنتخب السعودي كان عالقًا في ثلاث نقاط، أوقف النجم السعودي عبد الإله المالكي الأربعاء المقبل من مباراة الذهاب في الدور الثالث لمرحلة المجموعات لكأس العالم 2022 ضد المكسيك، حصل نجم المنتخب السعودي عبد الإله المالكي على بطاقة صفراء للمرة الثانية في البطولة أمام بولندا بعد مباراة الأرجنتين يوم الثلاثاء الماضي، الجدير بالذكر أن سالم الدوسري أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول بعد أن أنقذها الحارس البولندي لإضاعة فرصة لتسوية الصقور.

من هو معلق مباراة هولندا والسنغال

بعد بيان صادر عن عصبة الأمم تم تعيين مشاري القرني وخليل البلوشي رسميًا كمعلقين على مباراة منتخب السنغال وهولندا يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022 على ملعب الثمامة. عين اتحاد الكرة عددا من المعلقين لمختلف المباريات التي أقيمت خلال المونديال.

في نهاية المقال تعرفنا على حقيقة إعتقال ويلتون سامبايو حكم مباراة السعودية وبولندا، وبالإضافة إلى ذلك سردنا لكم أبرز تفاصيل قضية الاعتقال، كما وتعرفنا أيضا على أبرز المعلومات الشخصية لديه وسردنا لكم سيرته الذاتية.